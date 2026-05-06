Первые «Золотые яблоки» для Индонезии

Турецкая компания Baykar впервые заключила соглашение о поставке боевых беспилотников Kizilelma за рубеж, первым импортером стала Индонезия, сообщили в компании.

По данным пресс-службы компании, соглашение о продаже 12 аппаратов было подписано с индонезийской фирмой Republicorp на выставке оборонной промышленности SAHA, проходящей в Стамбуле. Глава Управления оборонной промышленности Турции Халюк Гергюн во время церемонии подписания отметил важность этого события, заявив: «Это исторический контракт, первый в своем роде на экспорт данной модели. Наша цель – начать поставки партии из 12 самолетов с 2028 года».

В документах предусмотрен опцион, который предусматривает возможность увеличения заказа в общей сложности до 48 беспилотников.

Беспилотный самолет Kizilelma обладает длиной 14,7 метра, способен нести до 1,5 тонны полезной нагрузки. Осенью 2025 года два прототипа Kizielma впервые в истории совершили совместный полет с использованием «умных» алгоритмов.

Baykar считается крупнейшим мировым экспортером беспилотных летательных аппаратов, имея контракты с 37 странами. Экспорт составляет 90% общей выручки компании.