Министр Мамедов заверил, что дефицита воды в Азербайджане нет

Азербайджан не испытывает проблемы дефицита воды, несмотря на то, что 70 процентов наших водных ресурсов поступает из-за рубежа. Об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов в ходе панельной дискуссии на прошедшей в Баку конференции «Сотрудничество в современном сельском хозяйстве как основа устойчивого развития и гарант продовольственной безопасности».

Министр отметил, что проблема больше связана с управлением водными ресурсами. Для решения этой проблемы в настоящее время предпринимаются различные шаги: ведутся работы по созданию водохранилищ и систем сбора воды.

В другом своем выступлении министр сообщил, что на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана минимальная площадь земельного участка для фермерских хозяйств составит 5 гектаров. В сфере сельского хозяйства применяется подход, отличающийся от предыдущих периодов.

На освобожденных территориях предусмотрено выделение не менее 5 гектаров земли для фермерских хозяйств и минимум 20 гектаров — для инвестиционных проектов. В прошлом году в 8 селах начался процесс восстановления сельскохозяйственных земель. В настоящее время представлено около 200 инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, из которых отобрано и утверждено более 120. Эти проекты охватывают производство овощей и фруктов, тепличные хозяйства, рыболовство и другие области.