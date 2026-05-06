Наставления психолога: Врач всегда рядом...

В вопросах здоровья нет сторон. Есть только одна общая цель — здоровье и жизнь человека. Пациенты и врачи находятся по одну сторону этой цели, сказал во время прямого эфира на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram клинический психолог, психотерапевт 2-й Республиканской клинической психиатрической больницы Министерства здравоохранения Ровшан Наджафов.

По его словам, «гражданин имеет право на получение качественной медицинской помощи, уважительное отношение и получение ясной, достоверной информации о своём здоровье. Обеспечение этих прав составляет суть политики здравоохранения. Отношения, основанные на обвинениях и недоверии, не укрепляют систему и не улучшают результаты. Напротив, такой подход негативно влияет на качество медицинских услуг, увеличивает профессиональную ответственность врача и снижает мотивацию. Врач — это не сторона, противостоящая пациенту, а его главный партнер, работающий ради его здоровья. Взаимное уважение, доверие и четкая коммуникация являются основными условиями эффективной медицинской помощи».

Наджафов подчеркнул, что медицина — это не только набор технических знаний, но и психологический и коммуникативный процесс: «Ощущение того, что пациента слушают, и правильная оценка врачом эмоционального состояния формируют основу этих отношений. Когда человек чувствует, что его не услышали, даже самое точное объяснение теряет свою силу. Эмпатия и взаимопонимание строят этот мост. Реальный прогресс в здравоохранении возможен только в условиях доверия, основанного на этих ценностях».

Наджафов считает, что сохранение уважения к профессии врача в обществе имеет важное значение для устойчивости системы здравоохранения и безопасности общественного здоровья. По его словам, «азербайджанские врачи ежедневно несут профессиональную и моральную ответственность, принимая решения, связанные с жизнью человека в условиях большой нагрузки и эмоционального напряжения».

Р.Наджафов также обратился к гражданам, отметив, что врач — это их ближайший союзник в борьбе за здоровье: «Взаимное уважение, доверие и сотрудничество являются основой эффективной медицинской помощи. Сохранение уважения и доверия к врачу — это не только этический вопрос, но и необходимый фактор функциональной стабильности системы, поскольку при ослаблении этих ценностей под угрозу попадают правильность медицинских решений и общие результаты в сфере здоровья».