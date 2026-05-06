По всей Германии массовые обыски у ультраправых

Федеральная прокуратура Германии провела обыски в 12 федеральных землях, задействовав более 600 полицейских для проверки почти 50 объектов. Фигурантами дела являются правоэкстремистские группировки «Немецкая молодежь, вперед» (Deutsche Jugend Voran, также выступают под названием «Новая немецкая волна») и «Молодые и сильные» (Jung und Stark), сообщила Генеральная прокуратура ФРГ, передает Tagesschau.

Большинство подозреваемых — подростки и молодежь, отметили в прокуратуре. Им вменяют участие в преступных объединениях, части фигурантов — руководящие роли в группах. В отношении восьми человек также ведется расследование по делу об опасном причинении телесных повреждений. Обыски 6 мая охватили Баварию, Берлин, Бранденбург, Гессен, Мекленбург - Переднюю Померанию, Нижнюю Саксонию, Северный Рейн - Вестфалию, Рейнланд-Пфальц, Саар, Саксонию, Саксонию-Анхальт и Шлезвиг-Гольштейн. Интересующие прокуратуру группировки существуют с середины 2024 года и имеют региональные отделения по всей Германии. Задержаний в ходе операции не производилось.

Министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг заявила: «Ряды воинствующих правоэкстремистских группировок пополняются - и, что особенно тревожно, прежде всего за счет молодежи». По ее словам, действия праворадикалов направлены «против всех, кого они в своей правоэкстремистской картине мира идентифицируют как врагов, - и одновременно против нашей демократии». «Правый экстремизм - наибольшая угроза, исходящая для Германии изнутри», - подчеркнула министр.