На турецком телевидении заговорили о ядерном оружии

Политический обозреватель, профессор Сулейман Сейфи Огюн заявил, что говорить о вероятности наличия у Турции ядерной программы сейчас «страшно», однако он не рассматривает это как категорический запрет. Отметив, что ядерный фактор уже присутствует в регионе, Огюн подчеркнул, что Турция, будучи членом НАТО, обладает определенными возможностями в рамках альянса.

«Что касается Израиля, то эта страна уже давно обладает ядерным потенциалом, хотя официально это не зарегистрировано. Это очень сложный вопрос. Но если у Израиля есть ядерная мощь без какой-либо регистрации, то Турция должна задуматься о том, как устранить этот пробел», — отметил он.

Огюн также напомнил о принципе Израиля, известном как «Доктрина Самсона». Согласно этой доктрине, если существование Израиля окажется под угрозой, страна имеет возможность применить крайнюю силу. Турецкий политолог считает, что Израиль, опираясь на эту доктрину, может использовать ядерный козырь.

Кроме того, Огюн заявил, что обретение Турцией собственного ядерного потенциала может вызвать цепную реакцию в регионе. По мнению турецкого политолога, после Турции другие страны, включая Грецию, также могут начать обсуждать подобный расклад. «Это не очень хорошее событие», — сказал Огюн, добавив, что к этому вопросу следует подходить крайне осторожно.

Отметим, что обсуждение состоялось вчера после демонстрации первой турецкой гиперзвуковой ракеты большой дальности Yıldırımxan.