Нового ректора представили коллективу

Новоназначенный ректор Сумгаитского государственного университета (СГУ) Нурали Юсифбейли 6 мая был представлен коллективу вуза.

Заместитель министра науки и образования Идрис Исаев, обратив внимание участников мероприятия на соответствующее распоряжение президента о назначении Нурали Юсифбейли ректором СГУ, поздравил его, пожелал успехов в деятельности.

В своем выступлении Идрис Исаев рассказал о реформах, проводимых в сфере образования в Азербайджане, отметил, что в последние годы были предприняты важные шаги по приведению системы высшего образования в соответствие с международными стандартами, укреплению материально-технической базы университетов, расширению научно-исследовательской деятельности и внедрению цифровизации. Было отмечено, что в результате этой целенаправленной политики повышается конкурентоспособность азербайджанских высших учебных заведений, расширяется доступ молодежи к качественному образованию и обеспечивается развитие человеческого капитала.

Ректор Нурали Юсифбейли выразил благодарность за оказанное доверие и подчеркнул ответственность, связанную с этой должностью.

На мероприятии также выступил заместитель директора Государственного агентства по науке и высшему образованию Аминага Садыгов, который поздравил нового ректора и пожелал ему успехов.