Интересы России могут быть обеспечены только путем демонстрации силы и формирования «животного страха Европы» перед возможной «большой бойней» на континенте, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его мнению, европейские страны пытаются реализовать против Москвы концепцию «мира посредством силы». «Ответить мы можем только «безопасностью России через животный страх Европы», — написал Медведев в статье для Russia Today. — Ни уговоры, ни демонстрация благих намерений, ни добрая воля и односторонние шаги по укреплению доверия не должны быть нашими инструментами по предотвращению большой бойни».

Он утверждает, что Германия и остальные страны Европы готовятся повторить против России вторжение войск Третьего рейха в СССР во время Второй мировой войны («Барбаросса 2.0»). Остановить это, как заявляет замглавы Совбеза, можно только через «формирование понимания неотвратимости получения ими неприемлемого урона».

Помимо этого, Медведев со ссылкой на якобы имеющиеся у Службы внешней разведки (СВР) документы заявил об отсутствии «реальной денацификации» Германии после войны. По его мнению, почти все проводившиеся союзниками по антигитлеровской коалиции мероприятия были «пустым фарсом».