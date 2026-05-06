В Баку проходит VI Национальный кулинарный чемпионат «Золотой шах»

В рамках 31-й Международной выставки пищевой промышленности (InterFood Azerbaijan) стартовал Национальный кулинарный чемпионат «Золотой шах». Четырехдневный чемпионат организован Ассоциацией кулинарных специалистов Азербайджана (АКСА) при поддержке Государственного агентства по туризму и Национального кулинарного центра Азербайджана в партнерстве со Всемирной ассоциацией сообществ шеф-поваров (Wordlchefs).
Главная цель чемпионата — содействие развитию гастрономии, включая расширение потенциала гастротуризма, участие в международных конкурсах для победителей, развитие их кулинарных навыков путем обучения у зарубежных шеф-поваров, а также изучение методики приготовления блюд нашей национальной кухни у шеф-поваров со всего мира, и обеспечение признания нашей страны в качестве гастротуристического направления в целом.
Программа чемпионата включает индивидуальные категории для шеф-поваров, кондитерское искусство, командные соревнования и молодежные (юниорские) категории. В этом году чемпионат уделяет особое внимание инновациям, устойчивому развитию и интеграции национальных кулинарных традиций с современными международными тенденциями. В соревнованиях принимают участие команды из Турции, Казахстана, Узбекистана, Пакистана, Сербии, России, Беларуси, Хорватии, Румынии и Украины.
В состав жюри чемпионата «Золотой шах» входят международные шеф-повара, имеющие лицензии от организации Worldchefs из США, Великобритании, Швеции, Италии, Германии и других стран.
В чемпионате, который проводится с 2019 года, участвуют как местные, так и зарубежные повара в различных категориях соревнований, как индивидуально, так и в составе команд. Национальный кулинарный чемпионат «Золотой шах» получил право на проведение континентального чемпионата поваров «Золотой шах», организуемого совместно с Wordlchefs с 2024 года. Будучи первым местным чемпионатом, официально признанным со стороны Wordlchefs, Национальный кулинарный чемпионат «Золотой шах» получил возможность принимать команды из других стран. Кроме того, в результате международного признания были усовершенствованы правила соревнований и в состав жюри были включены судьи более высокого уровня.
Чемпионат «Золотой шах» продолжает развиваться как важная платформа для открытия новых кулинарных талантов, обмена опытом и продвижения гастрономической культуры Азербайджана на международном уровне.