В Баку проходит VI Национальный кулинарный чемпионат «Золотой шах»

В рамках 31-й Международной выставки пищевой промышленности (InterFood Azerbaijan) стартовал Национальный кулинарный чемпионат «Золотой шах». Четырехдневный чемпионат организован Ассоциацией кулинарных специалистов Азербайджана (АКСА) при поддержке Государственного агентства по туризму и Национального кулинарного центра Азербайджана в партнерстве со Всемирной ассоциацией сообществ шеф-поваров (Wordlchefs).

Главная цель чемпионата — содействие развитию гастрономии, включая расширение потенциала гастротуризма, участие в международных конкурсах для победителей, развитие их кулинарных навыков путем обучения у зарубежных шеф-поваров, а также изучение методики приготовления блюд нашей национальной кухни у шеф-поваров со всего мира, и обеспечение признания нашей страны в качестве гастротуристического направления в целом.

Программа чемпионата включает индивидуальные категории для шеф-поваров, кондитерское искусство, командные соревнования и молодежные (юниорские) категории. В этом году чемпионат уделяет особое внимание инновациям, устойчивому развитию и интеграции национальных кулинарных традиций с современными международными тенденциями. В соревнованиях принимают участие команды из Турции, Казахстана, Узбекистана, Пакистана, Сербии, России, Беларуси, Хорватии, Румынии и Украины.