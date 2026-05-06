Зеленский сообщил о возвращении украинских денег

Деньги и ценности, которые в начале марта венгерские власти конфисковали у сотрудников украинского «Ощадбанка» в рамках операции «Украинский золотой конвой», были возвращены в Украину в полном объеме. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский назвал это «важным шагом в отношениях с Венгрией», заявив, что задержание сотрудников «Ощадбанка» было неправомерным.

«Благодарен Венгрии за конструктивный и цивилизованный шаг. Спасибо всем в команде Украины, кто боролся за справедливое решение и защищал интересы нашего государства и наших людей», — добавил украинский президент.

Вечером 5 марта «Ощадбанк» сообщил, что в Венгрии были задержаны два автомобиля инкассаторской службы банка вместе с семью членами бригады, назвав эти действия безосновательными. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что «Венгрия фактически взяла заложников и похитила деньги». По данным «Ощадбанка», в инкассаторских автомобилях перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.

Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии начала уголовное производство по подозрению в отмывании денег в отношении семи граждан Украины. Отмечается, что среди задержанных, по имеющейся информации, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.

6 марта семь граждан Украины — сотрудников «Ощадбанка», задержанных 5 марта в Венгрии, уже вернулись на родину.