Зеленский о дополнительных возможностях для ударов по России

Президент России Владимир Путин переживает за парад 9 мая «больше, чем за свою страну», заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

По его словам, Россия в последние недели усиливает ПВО вокруг Москвы, перебрасывая системы из регионов.

«Это свидетельствует, что российское руководство не готовится к прекращению огня и переживает за свой парад в Москве больше, чем за всю остальную Россию», - сказал Зеленский, добавив, что такое ослабление других регионов открывает для Украины «дополнительные возможности» для дальнобойных ударов.