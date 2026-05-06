Азербайджан и Грузия укрепляют пищевую безопасность

Председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) Гошгар Тахмазли встретился с руководителем Национального агентства продовольствия Грузии Георгием Якобашвили.

Согласно сообщению пресс-службы AQTA, на встрече были обсуждены текущее состояние, перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в сфере пищевой безопасности. Было отмечено, что признание эквивалентности системы контроля пищевой безопасности Грузии с августа прошлого года внесло значимый вклад в расширение торговых отношений между двумя странами. Это решение позволило предприятиям, производящим высокорисковые пищевые продукты в Грузии, увеличить возможности экспорта в Азербайджан без прохождения дополнительных процедур оценки.

Стороны обменялись мнениями по вопросам более эффективной организации контроля за импортом, экспортом и транзитом пищевой продукции, а также усиления совместных мер борьбы с мраморным клопом. Георгий Якобашвили подчеркнул наличие большого потенциала для дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами.

Были также обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, определены дальнейшие шаги по расширению сотрудничества и укреплению институциональных связей.