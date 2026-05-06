Пострашнее войны: украинцы назвали новую угрозу

Большинство украинцев считают коррупцию во власти большей угрозой развитию государства, чем полномасштабную войну с Россией. Такие результаты показал новый социологический опрос Киевского международного института социологии (КМИС), проведенный в конце апреля 2026 года.

По данным КМИС, 54% опрошенных украинцев назвали коррупцию большей угрозой для страны, чем война. В то же время 39% респондентов считают, что именно война и военные действия России представляют наибольшую опасность для Украины. Еще 7% участников опроса затруднились с ответом.

Социологи объясняют, что результаты в значительной степени зависят от формулировки вопроса.

Так, во время опроса в феврале 2026 года, когда респондентов просили самостоятельно назвать главные вызовы для страны без готовых вариантов ответа, 65% украинцев, прежде всего, говорили о войне и связанных с ней проблемах. Только 29% тогда называли коррупцию среди ключевых угроз.

Однако в новом исследовании социологи предложили прямой выбор между двумя вариантами – коррупцией во власти и войной с Россией.

В таком формате большинство респондентов избрали именно коррупцию.

В КМИС отмечают, что по сравнению с маем 2024 года уменьшилось количество тех, кто не имел четкой позиции по этому вопросу. В то же время возросла доля украинцев, которые определились с ответом в пользу одного из двух вариантов.

Социологи отмечают: если акцентировать внимание людей именно на двух проблемах — войне и коррупции, то в общественном восприятии преобладает именно коррупционная угроза.

Опрос проводился с 20 по 27 апреля 2026 года. В исследовании приняли участие 1005 респондентов.

Социологи также отмечают, что результаты исследования отражают актуальные общественные настроения на фоне войны, экономических проблем и высокой чувствительности украинцев к теме борьбы с коррупцией.