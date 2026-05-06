Французский авианосец в Красном море

«Авианосец Charles de Gaulle и сопровождающие его корабли проходят через Суэцкий канал в среду, 6 мая, направляясь в южную часть Красного моря», - приводит телеканал TF1 выдержку из сообщения.

Французский авианосец Charles de Gaulle направляется в южную часть Красного моря. Об этом сообщило Министерство вооруженных сил Франции.

Как отмечает газета Le Figaro, развертывание авианосца происходит на фоне планирования международной миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива, которая может быть начата, когда позволят обстоятельства.

В то же время издание со ссылкой на Главный штаб ВС Франции указывает, что «передвижение авианосной ударной группы не связано с начатыми в регионе военными операциями США и носит исключительно оборонительный характер».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов предоставить для обеспечения сопровождения торговых судов через Ормузский пролив часть своих кораблей, которые выполняют миссии в Средиземном и Красном морях.