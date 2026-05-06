Не Ормуз, так Каспий
Израиль обеспокоен

18:44 2024

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит переговоры с американскими официальными лицами по Ирану. Об этом сообщает CNN со ссылкой на израильский источник, знакомый с подробностями.

Как передает телеканал, Нетаньяху проведет в среду переговоры с представителями администрации президента США Дональда Трампа, чтобы лучше понять последние события в переговорах между Соединенными Штатами и Ираном.

В сообщении говорится, что Нетаньяху хочет получить информацию о ходе переговоров и понять, какие вопросы сейчас обсуждаются.

Израиль обеспокоен возможными уступками США в последнюю минуту, направленными на достижение соглашения о прекращении войны с Ираном, передает телеканал. 

Израиль особенно обеспокоен возможной отменой экономических санкций против Ирана и настаивает на введении ограничений в отношении союзных Ирану группировок в регионе и программы баллистических ракет.

Тель-Авив также хочет гарантировать, что любое соглашение сохранит свободу действий израильских военных в борьбе с региональными угрозами.

В то же время командующий израильской армией заявил, что войска готовы атаковать иранские цели в случае возобновления войны.

Начальник Генерального штаба израильской армии генерал-лейтенант Эяль Замир заявил в среду, что у военных есть «ряд целей» в Иране, по которым Израиль готов нанести удары в случае возобновления войны.

«Сотрудничество с вооруженными силами Соединенных Штатов и координация продолжаются в любое время, и мы следим за ситуацией», — сказал Замир.

«В Иране у нас есть еще ряд целей, которые мы готовы атаковать. Мы находимся в состоянии повышенной готовности, чтобы возобновить интенсивную и масштабную кампанию, которая позволит нам укрепить наши достижения и еще больше ослабить иранский режим», — добавил он.

Телеканал отмечает, что Израиль не знал о близости США к сделке с Ираном и был готов к эскалации.

Израиль не знал о том, что президент США Дональд Трамп потенциально близок к сделке с Ираном, которая положит конец войне и разблокирует судоходство в Ормузском проливе, сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на израильский источник, знакомый с ситуацией.

В то же время израильская военная радиостанция GLZ со ссылкой на израильский источник также сообщила, что «Израиль не осведомлен о планах США прекратить операцию в Ормузском проливе и готовился к эскалации».

