Умер основатель CNN

В возрасте 87 лет скончался американский бизнесмен, филантроп, основатель CNN Тед Тернер. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Тернер родился 19 ноября 1938 года в Цинциннати (штат Огайо) в семье владельца рекламного агентства. В 1960 году он начал работать в компании отца, возглавив одно из отделений его агентства. Через три года Тернер после самоубийства отца возглавил агентство. Он стал расширять свою деятельность, купив несколько радиостанций, а также убыточный телеканал в Атланте. Для продвижения телеканала Тернер приобрел права на показ старых фильмов и ситкомов, которые уже были сняты с эфира.

В 1970-х его канал перешел на национальное вещание с помощью передачи сигнала на спутник, а через него — кабельным операторам по всем Соединенным Штатам.

В конце 1970-х Тернер создал круглосуточный кабельный новостной канал. В итоге в 1980 году он запустил CNN, главной особенностью которого стала оперативная передача новостей, а впоследствии — освещение событий в прямом эфире.

Журнал Time в 1991 году назвал Тернера «Человеком года» за то, что он «влиял на ход событий и превращал зрителей в мгновенных свидетелей истории».