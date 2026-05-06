Россия — самая большая угроза для Европы

Россия остается самой большой угрозой безопасности, стабильности и миру в Европе, а ее цели выходят далеко за пределы Украины. Такие выводы делает швейцарское правительство на основе ежегодного отчета разведки NDB (Федеральной разведывательной службы Швейцарии, Nachrichtendienst des Bundes) о безопасности в альпийской стране и в мире.
В отчете указывается, что ситуация с безопасностью в Швейцарии значительно ухудшилась в последние годы и, в частности, в прошлом году.
«(Россия) стремится восстановить свое влияние в Восточной Европе и как глобальный игрок, а также утвердиться как великая держава», – заявляет швейцарское правительство, по мнению которого, Москва ведет широкий и долгосрочный конфликт против Запада, используя гибридные средства.
Более того, по мнению Берна, этот конфликт обостряется, и Россия использует, например, саботаж, деятельность по влиянию, пропаганду и дезинформацию.
«Швейцария непосредственно подвергается влиянию, прежде всего, от кибератак, запрещенной разведывательной деятельности, усилий по распространению оружия, а также деятельности по влиянию и дезинформации», – говорится в отчете, согласно которому Москва разработала комплексную стратегию по обходу санкций, наложенных на нее западными странами.