ЦАХАЛ отчитался об уничтожении боевиков «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с 28 февраля ликвидировала более 2 тыс. вооруженных боевиков движения «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«С начала операции «Рык льва» было ликвидировано более 2 тыс. террористов «Хезболлы». Мы воспользуемся каждой возможностью, чтобы углубить разгром движения», - заявил начальник Генштаба израильской армии генерал-лейтенант Эяль Замир.

Он также указал, что израильская армия продолжит миссию по обнаружению противника и ликвидации террористической инфраструктуры на юге Ливана до обеспечения безопасности жителей северных районов Израиля.