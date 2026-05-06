USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Зеленский позвонил Алиеву
Новость дня
Зеленский позвонил Алиеву

Ученые разработали антитела к вирусу, поражающему 95% населения Земли

19:37 1545

Ученые из Онкологического центра им. Фреда Хатчинсона и Вашингтонский университет в США разработали антитела, направленные на два белка на поверхности вируса Эпштейна-Барра (ВЭБ). Эти белки помогают вирусу получить доступ к B-клеткам человека – типу белых кровяных клеток, играющих центральную роль в иммунной системе, сообщает Science Alert.

Вирус Эпштейна-Барра (ВЭБ) – один из самых распространенных вирусов в мире, по оценкам, он поражает около 95% взрослых. Обычно он не вызывает никаких симптомов, но, попав в организм, может остаться в нем пожизненно. Вирус связан с несколькими видами рака, рассеянным склерозом и другими серьезными осложнениями для здоровья. И теперь ученые предложили новый многообещающий метод борьбы с ним.

По словам исследователей, деактивация белков на поверхности вируса предотвращает заражение им и, вероятно, реактивацию в более позднем возрасте. Исследователи провели эксперименты на мышах с иммунной системой, схожей с человеческой. Одно из антител смогло оградить животных от заражения ВЭБ. 

«Поиск человеческих антител, блокирующих заражение наших иммунных клеток вирусом Эпштейна-Барра, оказался особенно сложной задачей, поскольку, в отличие от других вирусов, ВЭБ находит способ связаться почти с каждой из наших B-клеток. Мы решили использовать новые технологии, чтобы попытаться восполнить этот пробел в знаниях, и в итоге сделать их доступными миру», — заявил биохимик Эндрю Макгуайр.

Турция и США хотят объединить две самые влиятельные семьи. Хафтара на трон?
Турция и США хотят объединить две самые влиятельные семьи. Хафтара на трон? все еще актуально
14:31 4583
Зеленский позвонил Алиеву
Зеленский позвонил Алиеву
20:58 1455
Не Ормуз, так Каспий
Не Ормуз, так Каспий
20:40 2731
Трамп предлагает перенести переговоры в США
Трамп предлагает перенести переговоры в США обновлено 20:23
20:23 8797
Умер основатель CNN
Умер основатель CNN
18:51 2467
Израиль обеспокоен
Израиль обеспокоен
18:44 2029
Зеленский о дополнительных возможностях для ударов по России
Зеленский о дополнительных возможностях для ударов по России
17:54 2471
Зеленский сообщил о возвращении украинских денег
Зеленский сообщил о возвращении украинских денег
17:27 2948
На турецком телевидении заговорили о ядерном оружии
На турецком телевидении заговорили о ядерном оружии
16:43 3071
Министр Мамедов заверил, что дефицита воды в Азербайджане нет
Министр Мамедов заверил, что дефицита воды в Азербайджане нет
16:07 2297
Первые «Золотые яблоки» для Индонезии
Первые «Золотые яблоки» для Индонезии
15:48 2984

ЭТО ВАЖНО

Турция и США хотят объединить две самые влиятельные семьи. Хафтара на трон?
Турция и США хотят объединить две самые влиятельные семьи. Хафтара на трон? все еще актуально
14:31 4583
Зеленский позвонил Алиеву
Зеленский позвонил Алиеву
20:58 1455
Не Ормуз, так Каспий
Не Ормуз, так Каспий
20:40 2731
Трамп предлагает перенести переговоры в США
Трамп предлагает перенести переговоры в США обновлено 20:23
20:23 8797
Умер основатель CNN
Умер основатель CNN
18:51 2467
Израиль обеспокоен
Израиль обеспокоен
18:44 2029
Зеленский о дополнительных возможностях для ударов по России
Зеленский о дополнительных возможностях для ударов по России
17:54 2471
Зеленский сообщил о возвращении украинских денег
Зеленский сообщил о возвращении украинских денег
17:27 2948
На турецком телевидении заговорили о ядерном оружии
На турецком телевидении заговорили о ядерном оружии
16:43 3071
Министр Мамедов заверил, что дефицита воды в Азербайджане нет
Министр Мамедов заверил, что дефицита воды в Азербайджане нет
16:07 2297
Первые «Золотые яблоки» для Индонезии
Первые «Золотые яблоки» для Индонезии
15:48 2984
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться