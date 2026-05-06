Ученые разработали антитела к вирусу, поражающему 95% населения Земли

Ученые из Онкологического центра им. Фреда Хатчинсона и Вашингтонский университет в США разработали антитела, направленные на два белка на поверхности вируса Эпштейна-Барра (ВЭБ). Эти белки помогают вирусу получить доступ к B-клеткам человека – типу белых кровяных клеток, играющих центральную роль в иммунной системе, сообщает Science Alert.

Вирус Эпштейна-Барра (ВЭБ) – один из самых распространенных вирусов в мире, по оценкам, он поражает около 95% взрослых. Обычно он не вызывает никаких симптомов, но, попав в организм, может остаться в нем пожизненно. Вирус связан с несколькими видами рака, рассеянным склерозом и другими серьезными осложнениями для здоровья. И теперь ученые предложили новый многообещающий метод борьбы с ним.

По словам исследователей, деактивация белков на поверхности вируса предотвращает заражение им и, вероятно, реактивацию в более позднем возрасте. Исследователи провели эксперименты на мышах с иммунной системой, схожей с человеческой. Одно из антител смогло оградить животных от заражения ВЭБ.

«Поиск человеческих антител, блокирующих заражение наших иммунных клеток вирусом Эпштейна-Барра, оказался особенно сложной задачей, поскольку, в отличие от других вирусов, ВЭБ находит способ связаться почти с каждой из наших B-клеток. Мы решили использовать новые технологии, чтобы попытаться восполнить этот пробел в знаниях, и в итоге сделать их доступными миру», — заявил биохимик Эндрю Макгуайр.