Телесные наказания для школьников

В частности, тех, кто занимается травлей, будут бить ротанговой палкой. В министерстве образования уточнили, что новые дисциплинарные меры распространяются на мальчиков в возрасте от девяти лет и старше. Провинившемуся можно нанести максимум три удара, количество будет определяться тяжестью содеянного.

Глава ведомства Десмонд Ли заявил, что телесное наказание — это «крайняя мера». По его словам, оно будет применяться, только «если другие способы воздействия не дали результата и проступок оценивается как серьезный». Удары палкой должны быть одобрены директором школы и наноситься только уполномоченным на это учителем. Также планируется принимать во внимание такие факторы, как уровень зрелости ученика и то, способно ли наказание помочь ему осознать тяжесть содеянного и извлечь урок из своей ошибки. Ли добавил, что после применения палки школа будет «следить за самочувствием и успехами ученика», в том числе предоставлять ему психологическую помощь.

Если в травле уличат девочек, их будут наказывать другими методами: оставлять после уроков, отстранять от занятий и снижать оценку за поведение.

Новые дисциплинарные меры стали результатом длительного анализа, посвященного проблеме буллинга. В прошлом году в школах Сингапура произошло несколько случаев травли, вызвавших широкий общественный резонанс.

ЮНИСЕФ, действующая под эгидой ООН, выступает против телесных наказаний детей. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире такому воздействию дома подвергаются около 1,2 млрд несовершеннолетних, что наносит значительный вред их здоровью и развитию.