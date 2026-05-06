Не Ормуз, так Каспий

Морская торговля и транспортировка нефти уже многие годы связывают Азию и Европу через Каспий, превращая этот регион в один из ключевых торговых маршрутов, отмечается в материале.

В случае блокады Ормузского пролива Ирану придется использовать Каспийское море для обеспечения критически важного товарооборота. Об этом пишет The National Interest.

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф считает, что вероятность повторных атак США на Иран существует, однако оппоненты Тегерана в большей степени опираются на экономическое давление на страну.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Соединенные Штаты завершат операцию «Эпическая ярость» при согласии Тегерана на условиях Вашингтона. Он также добавил, что видит очень хороший шанс на сделку с Тегераном, в противном случае он снова пригрозил «разбомбить» Иран.

«Безусловно, мы не недооцениваем вероятность военного нападения, в особенности террористических атак, однако часть планов противника касаются общества, а именно ослабления Ирана изнутри», - написал Галибаф в своем Telegram-канале.