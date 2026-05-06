Американцы перехватили уже 52 судна

Американские ВМС перехватили за время морской блокады 52 связанных с Ираном торговых судна, выходивших или направлявшихся в иранские порты, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

«На данный момент 52 торговым судам было приказано развернуться или вернуться в порт», - говорится в сообщении.

Для обеспечения блокады США сосредоточили в Аравийском море к юго-востоку от Ирана мощную военно-морскую группировку в составе двух авианосцев, трех больших десантных кораблей с экспедиционным батальоном морской пехоты на борту, 12 ракетных эсминцев и нескольких минных тральщиков.

Эти силы, включая более 100 военных самолетов, вертолетов и беспилотников, также задействованы в начавшейся в понедельник миссии «Свобода» по обеспечению выхода застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив.