Параллели главы ВОЗ: пандемия COVID и вспышка хантавируса

20:34 785

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что не считает ситуацию со вспышкой хантавируса на круизном судне MV Hondius похожей на начало пандемии COVID-19, передает Vanguard.

Когда журналисты спросили, видит ли ВОЗ сходство между этими событиями, глава организации ответил: «Нет, я так не думаю».

По последним данным, на судне, которое следует из Аргентины к Канарским островам с заходом в Кабо-Верде, зарегистрировано восемь случаев заболевания, из них три лабораторно подтверждены как хантавирус. Трое пациентов эвакуированы с борта и доставлены на лечение в Нидерланды. Ранее сообщалось о трех погибших — двух гражданах Нидерландов и одном гражданине Германии.

Гебрейесус подчеркнул, что общий риск для общественного здоровья на данном этапе остается низким.

ВОЗ координирует действия с властями Кабо-Верде, Великобритании, Испании, Нидерландов, ЮАР и других стран для мониторинга состояния пассажиров и организации медицинской помощи. По словам главы организации, пока нет необходимости созывать комитет по чрезвычайной ситуации из-за хантавируса.

Хантавирусы — группа вирусов, переносимых грызунами, которые могут вызывать тяжелые респираторные заболевания у людей. Заражение обычно происходит при контакте с инфицированными грызунами или их выделениями, передача от человека к человеку встречается крайне редко.

Судно MV Hondius с 88 пассажирами и 59 членами экипажа на борту стоит на якоре у побережья Кабо-Верде с воскресенья. Ожидается, что лайнер направится на Канарские острова, откуда пассажиры будут репатриированы в свои страны.

