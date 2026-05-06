Зеленский позвонил Алиеву

6 мая состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Президент Азербайджана поделился этой информацией в своем аккаунте в социальных сетях.
«В ходе телефонного разговора с удовлетворением была отмечена положительная динамика развития отношений между нашими странами. Также в рамках двусторонней повестки состоялся обмен мнениями относительно решения вопросов, которые обсуждались на встрече, проведенной в Габале», - написал глава Азербайджанского государства в Х.
Today, I have received a phone call from President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy. During the call, satisfaction was expressed with the positive dynamics in the development of relations between our countries. We also exchanged views on the implementation of issues discussed… https://t.co/hlSQIa4jo1— Ilham Aliyev (@presidentaz) May 6, 2026