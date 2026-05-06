Зеленский позвонил Алиеву

6 мая состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Азербайджана поделился этой информацией в своем аккаунте в социальных сетях.

«В ходе телефонного разговора с удовлетворением была отмечена положительная динамика развития отношений между нашими странами. Также в рамках двусторонней повестки состоялся обмен мнениями относительно решения вопросов, которые обсуждались на встрече, проведенной в Габале», - написал глава Азербайджанского государства в Х.