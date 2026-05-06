Япония открыла огонь на иностранной территории

Впервые со времен Второй мировой войны Япония перебросила боевые подразделения численностью около 1400 человек на территорию Филиппин в рамках учений Balikatan 2026 — крупнейших в истории совместных маневров США и Филиппин.

Военнослужащие Сухопутных сил самообороны Японии произвели пуски противокорабельных ракет Type 88 из провинции Северный Илокос и потопили выведенный из эксплуатации корабль BRP Quezon примерно в 50–75 км от берега. Это стало первым случаем применения данной системы Японией за пределами своей территории.

В учениях также принимают участие силы США и Австралии. Маневры имитируют отражение морского десанта в Южно-Китайском море. Китай уже осудил эти действия, назвав их «ремилитаризацией» и «игрой с огнем».

Учения проходят с 20 апреля по 8 мая, в них задействовано около 17 000 военнослужащих из семи стран.