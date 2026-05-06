Зеленский: Россия довоевалась…

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия получила четкое предложение относительно прекращения огня и перехода к дипломатии, но не прекратила военную активность, поэтому Украина будет действовать зеркально с учетом ситуации этой ночью и 7 мая. Об этом глава государства сказал в ходе вечернего видеообращения.

Зеленский подчеркнул, что Россия ответила на украинское предложение прекращения огня только новыми атаками.

«Фактически весь день среды поступает информация из разных областей о вражеских ударах. Донетчина, Харьковщина, Днепровщина, Сумы, Сумская область, Черниговщина, Запорожье, Херсон. Ни один из видов своей военной активности Россия не остановила», - заявил он.

Глава государства напомнил, что Украина будет действовать зеркально. В зависимости от ситуации, этой ночью и завтра (6 и 7 мая) украинская сторона будет определяться со справедливыми ответами.

«Россия получила от нас четкое предложение относительно тишины и дипломатии и знает, как связаться с Украиной или с партнерами, чтобы согласовать детали. Если же того одного человека в Москве, который не может жить без войны, интересует только один парад и больше ничего, то это другое дело. Украина готова работать ради мира. Украина стремится достойно закончить эту войну. Россия довоевалась до того, что и их главный парад уже зависит от нас. И это четкий сигнал: нужно заканчивать», - заявил Зеленский.