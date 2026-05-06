США обстреляли иранский танкер

Американские военные открыли огонь в Оманском заливе по иранскому танкеру Hasna, который следовал в один из портов исламской республики. Об этом заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
«ВС США, действующие в Оманском заливе, применили принудительные меры, обездвижив шедший под иранским флагом танкер, который пытался направиться в иранский порт 6 мая. После того как команда [танкера] Hasna не подчинилась многочисленным предупреждениям, ВС США обездвижили рулевой механизм танкера выстрелами из 20-мм пушки [истребителя-бомбардировщика] F/A-18 Super Hornet, взлетевшего с авианосца Abraham Lincoln. Hasna больше не движется в сторону Ирана», - говорится в сообщении, опубликованном командованием в X.