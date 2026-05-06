Иран обратился с призывом к ООН

Исламская Республика Иран призывает все страны - члены ООН действовать исходя из справедливости и не поддерживать американский проект резолюции по судоходству в Ормузском проливе в Совете Безопасности всемирной организации.

«Единственное жизнеспособное решение по Ормузскому проливу очевидно: прекращение войны, снятие морской блокады и восстановление нормального прохода [судов]. Вместо этого США продвигают в Совете Безопасности ООН новый некорректный и политически мотивированный проект резолюции под предлогом «свободы судоходства» для того, чтобы продвинуть свою политическую повестку и легитимизировать незаконные действия, а не разрешить кризис, - говорится в сообщении, опубликованном постпредством исламской республики в X. - Иран призывает страны-члены [ООН] действовать не на основании давления, а исходя из логики, справедливости и принципов, отклонить проект резолюции и воздержаться от его поддержки или соавторства».

В начале апреля подготовленная Бахрейном резолюция по Ормузскому проливу не была принята при голосовании в СБ ООН. За резолюцию проголосовали 11 членов СБ, против - Россия и Китай, воздержались Пакистан и Колумбия. Резолюция не была принята в связи с голосами против постоянных членов Совбеза.

5 мая госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США внесли на рассмотрение СБ ООН проект резолюции по защите свободы судоходства в Ормузском проливе под предлогом борьбы с якобы исходящей со стороны Ирана угрозой. Глава Госдепартамента указал, что Вашингтон скорректировал язык предыдущего проекта по данной проблематике, однако не знает, будет ли новый документ принят в Совбезе.