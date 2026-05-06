В Газе убит сын лидера ХАМАС

Связанные с ХАМАС новостные агентства сообщили в среду вечером о гибели Аззама аль-Хайи, сына лидера ХАМАСа Халиля аль-Хайи.
Аззам аль-Хайя погиб в результате авиаудара по кварталу Ад-Дарадж в Газе.
Израильские СМИ пишут, что, если эта информация подтвердится, то Аззам – второй сын аль-Хайи, убитый израильской армией. В сентябре 2025 года в результате удара по штаб-квартире ХАМАСа в Дохе погиб его сын Хумам, при этом сам Халиль аль-Хайя выжил и продолжает руководить движением из-за рубежа в составе коллективного руководства, сформированного после ликвидации Яхьи Синвара.