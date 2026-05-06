МИД Азербайджана ответил на заявление французского министра

6 мая 2026, 23:33

Мы решительно отвергаем заявления против Азербайджана министра по делам Европы и иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, прозвучавшие 6 мая во французском Сенате. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, использование французским министром выражения «Нагорный Карабах» применительно к Карабахскому региону, являющемуся суверенной территорией Азербайджана, неприемлемо.

«В период, когда после справедливой войны, проведенной Азербайджаном на своих суверенных территориях в соответствии с нормами и принципами международного права, в регионе были созданы условия для устойчивого мира, мы решительно осуждаем подобные провокационные заявления французской стороны, ставящие под сомнение суверенитет Азербайджана над собственными территориями, а также сохранность культурного и религиозного наследия. 

Французский министр, игнорирующий факт разрушения сотен мечетей и других образцов культурного наследия на азербайджанских территориях в период армянской оккупации, комментирует вопрос сноса некоторых построек, оставшихся со времен оккупации, и неуместно ссылается на процесс, рассматриваемый в Международном суде ООН. Это является ярким примером двойного подхода», - отметил представитель МИД.

Гаджизаде подчеркнул, что исторические и религиозные памятники, расположенные на суверенных территориях Азербайджана, являются частью национального культурного наследия страны и охраняются вне зависимости от их происхождения, светской или религиозной принадлежности.

«Призывы Франции, касающиеся направления оценочной миссии ЮНЕСКО в Карабахский регион Азербайджана, представляют собой очевидное искажение реальности. Именно Азербайджан неоднократно призывал к осуществлению таких оценочных миссий, однако, к сожалению, их проведение стало невозможным именно в результате известных препятствий со стороны таких стран, как Армения и Франция. Сама ЮНЕСКО подтвердила этот факт в своем докладе от 2005 года. 

Подобные заявления французского министра не служат построению устойчивого и подлинного мира в регионе», - добавил он.

