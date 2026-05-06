USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Зеленский позвонил Алиеву
Новость дня
Зеленский позвонил Алиеву

Россия грозит Украине «ответным ударом»

МИД РФ призывает к эвакуации иностранных дипломатов из Киева
6 мая 2026, 23:41 1452

Министерство иностранных дел России направило во все аккредитованные дипломатические миссии и представительства международных организаций призыв эвакуировать дипломатов из Киева, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она процитировала ноту, которую разослал российский МИД. В документе напоминают, что 4 мая Минобороны России пригрозило ударом по Украине «в связи с угрозами … нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник — День Победы».

Авторы ноты заявили, что относится к сообщению российского военного ведомства нужно «с максимальной ответственностью». В МИД РФ призвали «обеспечить заблаговременную эвакуацию» иностранных дипломатов из столицы Украины «в связи с неотвратимостью ответного [российского] удара» по Киеву и «центрам принятия решений» в случае украинской атаки на 9 мая. 

Захарова напомнила, «как развивались события» последних дней, которые привели к эскалации. Она утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский угрожал «сорвать День Победы в Москве террористическими актами». В ответ Минобороны РФ в тот же день опубликовало свои угрозы.

«Мы не выступаем с позиции агрессии, мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию», — заявила Захарова.

Россия и Украина 4 мая объявили, что собираются временно прекратить огонь, но не согласовали сроки перемирия. Минобороны РФ заявило, что будет «перемирие в честь празднования Дня Победы» на 8-9 мая. Президент Украины Владимир Зеленский объявил «режим тишины» с полуночи 6 мая.

6 мая Зеленский обвинил Россию в нарушении «режима тишины», отметив, что Украина «будет действовать зеркально». «В зависимости от ситуации, ночью и завтра (6 и 7 мая) тоже будем определяться с нашими вполне справедливыми ответами», — заявил украинский лидер вечером в среду.

ФИФА ввела жесткие санкции против «Нефтчи»
ФИФА ввела жесткие санкции против «Нефтчи»
00:37 785
В Азербайджане сорвалась прямая трансляция матча «Бавария» - «ПСЖ»
В Азербайджане сорвалась прямая трансляция матча «Бавария» - «ПСЖ»
6 мая 2026, 23:48 1920
Россия грозит Украине «ответным ударом»
Россия грозит Украине «ответным ударом» МИД РФ призывает к эвакуации иностранных дипломатов из Киева
6 мая 2026, 23:41 1453
МИД Азербайджана ответил на заявление французского министра
МИД Азербайджана ответил на заявление французского министра
6 мая 2026, 23:33 1619
Трамп дает Ирану неделю
Трамп дает Ирану неделю обновлено 23:18
6 мая 2026, 23:18 11080
Нетаньяху переговорит с Трампом
Нетаньяху переговорит с Трампом обновлено 22:31
6 мая 2026, 22:31 2769
Зеленский: Россия довоевалась…
Зеленский: Россия довоевалась… видео
6 мая 2026, 22:25 3203
Турция и США хотят объединить две самые влиятельные семьи. Хафтара на трон?
Турция и США хотят объединить две самые влиятельные семьи. Хафтара на трон? все еще актуально
6 мая 2026, 14:31 5171
Зеленский позвонил Алиеву
Зеленский позвонил Алиеву
6 мая 2026, 20:58 3816
Не Ормуз, так Каспий
Не Ормуз, так Каспий
6 мая 2026, 20:40 4971
Умер основатель CNN
Умер основатель CNN
6 мая 2026, 18:51 3404

ЭТО ВАЖНО

ФИФА ввела жесткие санкции против «Нефтчи»
ФИФА ввела жесткие санкции против «Нефтчи»
00:37 785
В Азербайджане сорвалась прямая трансляция матча «Бавария» - «ПСЖ»
В Азербайджане сорвалась прямая трансляция матча «Бавария» - «ПСЖ»
6 мая 2026, 23:48 1920
Россия грозит Украине «ответным ударом»
Россия грозит Украине «ответным ударом» МИД РФ призывает к эвакуации иностранных дипломатов из Киева
6 мая 2026, 23:41 1453
МИД Азербайджана ответил на заявление французского министра
МИД Азербайджана ответил на заявление французского министра
6 мая 2026, 23:33 1619
Трамп дает Ирану неделю
Трамп дает Ирану неделю обновлено 23:18
6 мая 2026, 23:18 11080
Нетаньяху переговорит с Трампом
Нетаньяху переговорит с Трампом обновлено 22:31
6 мая 2026, 22:31 2769
Зеленский: Россия довоевалась…
Зеленский: Россия довоевалась… видео
6 мая 2026, 22:25 3203
Турция и США хотят объединить две самые влиятельные семьи. Хафтара на трон?
Турция и США хотят объединить две самые влиятельные семьи. Хафтара на трон? все еще актуально
6 мая 2026, 14:31 5171
Зеленский позвонил Алиеву
Зеленский позвонил Алиеву
6 мая 2026, 20:58 3816
Не Ормуз, так Каспий
Не Ормуз, так Каспий
6 мая 2026, 20:40 4971
Умер основатель CNN
Умер основатель CNN
6 мая 2026, 18:51 3404
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться