Россия грозит Украине «ответным ударом»

Министерство иностранных дел России направило во все аккредитованные дипломатические миссии и представительства международных организаций призыв эвакуировать дипломатов из Киева, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она процитировала ноту, которую разослал российский МИД. В документе напоминают, что 4 мая Минобороны России пригрозило ударом по Украине «в связи с угрозами … нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник — День Победы».

Авторы ноты заявили, что относится к сообщению российского военного ведомства нужно «с максимальной ответственностью». В МИД РФ призвали «обеспечить заблаговременную эвакуацию» иностранных дипломатов из столицы Украины «в связи с неотвратимостью ответного [российского] удара» по Киеву и «центрам принятия решений» в случае украинской атаки на 9 мая.

Захарова напомнила, «как развивались события» последних дней, которые привели к эскалации. Она утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский угрожал «сорвать День Победы в Москве террористическими актами». В ответ Минобороны РФ в тот же день опубликовало свои угрозы.

«Мы не выступаем с позиции агрессии, мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию», — заявила Захарова.