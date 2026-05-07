Зеленский ожидает очередного наступления России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже этим летом Россия пойдет в очередное наступление. Об этом сообщает Bloomberg.

Источники агентства рассказали, что украинский президент сообщил своим союзникам, что этим летом он ожидает очередного наступления российских войск.

В то же время Зеленский подчеркнул, что силам РФ пока не удается достичь существенных успехов, и они несут огромные потери.

Bloomberg также пишет, что Украина просит западных союзников ускорить поставки зенитных ракетных комплексов и ракет-перехватчиков для подготовки к очередной зиме интенсивных бомбардировок. Это может стать следующим критическим моментом в борьбе Киева с Москвой.

Украина особенно заинтересована в приобретении американских ЗРК Patriot. Это единственное оружие, которое производится в значительных количествах и способно эффективно противостоять баллистическим ракетам РФ.

Напомним, недавно Зеленский заявил, что политическое руководство России, несмотря на большие потери, планирует дальнейшие наступления и готовится расширить мобилизацию.