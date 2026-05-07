Обама вновь заговорил о пришельцах и НЛО

США не смогли бы скрыть существование у них представителей внеземных цивилизаций или их космического корабля, так как американское правительство плохо обращается с секретной информацией. Такое мнение выразил бывший американский президент Барак Обама (2009-2017).

«Скажу для тех из вас, кто все еще думает, что где-то под землей у нас есть маленькие зеленые человечки: когда становишься президентом, узнаешь, что правительство ужасно хранит секреты», - сказал он в интервью телеканалу CBS News.

«Если бы существовали инопланетяне, инопланетные корабли или что-то еще, находящееся под контролем правительства США, что-то, о чем мы знали бы, фотографии с места событий и все такое, я могу вас заверить: какой-нибудь охранник с этого объекта сделал бы селфи с одним из инопланетян и отправил бы его своей девушке», - пояснил бывший президент.

Обама добавил, что действительно верит в существование внеземных цивилизаций. Кроме того, он пошутил, что мог бы стать «хорошим посланником», представляющим жителей Земли при первом контакте с пришельцами. «У меня есть разносторонний опыт, есть навыки в государственном управлении и дипломатии. Я дружелюбный, поэтому действительно считаю, что смог бы справиться с этой задачей довольно хорошо. Но пока этого не произошло», - сказал экс-президент США.

Напомним, Обама в интервью 14 февраля утверждал, что инопланетяне существуют. Вскоре после этого он опубликовал письменное заявление, в котором уточнил, что Вселенная «настолько велика, что есть большие шансы на существование где-то там [других форм] жизни». При этом он подчеркнул, что за время своего президентства «не видел свидетельств того, что инопланетяне контактировали» с людьми.

После этого утверждения действующий президент США Дональд Трамп заявил, что Обама раскрыл секретную информацию. При этом американский лидер отказался уточнить, означает ли это, что он подтверждает достоверность выводов о существовании внеземных цивилизаций. Позже глава американской администрации сказал, что поручил Пентагону опубликовать документы об инопланетянах и НЛО. Однако военный министр США Пит Хегсет сообщил, что сроки публикации архивов о внеземных формах жизни пока не определены.

