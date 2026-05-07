Судно с заболевшими хантавирусом идет на Канары

Круизный лайнер MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса, покинул воды Кабо-Верде и взял курс на Канарские острова, входящие в состав Испании. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Судно должно пришвартоваться через три дня в порту Гранадилья острова Тенерифе, отмечает агентство. Власти Кабо-Верде не разрешили судну зайти в акваторию порта столицы страны Прая, и оно почти трое суток находилось на якоре на его рейде. После необходимых приготовлений с борта MV Hondius в среду эвакуированы три человека - граждане Великобритании, Германии и Нидерландов - с подозрением на хантавирус. Они были доставлены в международный аэропорт Прая для дальнейшей отправки специальными медицинскими рейсами в Нидерланды и на Канарские острова. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Всемирная организация здравоохранения объявила о восьми зарегистрированных случаях заболевания хантавирусом среди находившихся на борту MV Hondius. Трое из них умерли. Как сообщил глава Минздрава ЮАР Аарон Мотсоаледи, южноафриканским специалистам удалось определить вид хантавируса, вызвавшего смерть. Речь идет о штамме «Андес», который передается от человека человеку при близком контакте.

Три недели назад лайнер под флагом Нидерландов вышел из города Ушуайя (Аргентина) и направился в конечный пункт круиза - на Канарские острова. На его борту находятся около 150 человек, в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. Один гражданин России входит в состав экипажа. Судно сделало остановки у нескольких островов в Атлантическом океане. Два пассажира с подозрением на хантавирус были доставлены в ЮАР.