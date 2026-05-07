ФИФА ввела жесткие санкции против «Нефтчи»

На официальном сайте ФИФА появилась информация о том, что с 5 мая на азербайджанский футбольный клуб «Нефтчи» наложен запрет, касающийся регистрации новых игроков.

Этот трансферный бан для бакинцев будет действовать в течение трех ближайших трансферных окон. Это означает, что, если решение не будет изменено, «Нефтчи» не сможет подписывать новых игроков до конца 2027 года.

Обычно клубы получают подобные запреты из-за различных нарушений, в том числе нормативных, а также проигранных финансовых споров с игроками и тренерами.

За три тура до финиша чемпионата Азербайджана «Нефтчи» занимает 4-е место и имеет шанс попасть в Лигу конференций.