Макрон предложил Пезешкиану план по Ормузу

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и предложил ему рассмотреть план Франции и Британии по созданию международной миссии, призванной обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.

В ходе телефонных переговоров Макрон предложил Ирану присоединиться к международной миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, которую планируют организовать Франция и Британия.

По словам французского президента, миссия будет многонациональной и независимой от воюющих сторон, что позволит восстановить доверие судовладельцев и страховщиков.

Макрон отметил, что создание такой миссии может способствовать прогрессу в переговорах по ядерным и ракетным вопросам, а также по ситуации в регионе.

«Я предложил президенту Ирана воспользоваться этой возможностью и намерен обсудить этот вопрос с президентом (США Дональдом) Трампом», – заявил Макрон. 

Президент Франции также призвал все стороны немедленно и безоговорочно снять блокаду Ормузского пролива.

В апреле военные стратеги тридцати стран обсуждали ситуацию в Ормузском проливе на конференции в Лондоне. Премьер-министр Британии Кир Стармер ранее заявлял, что Париж и Лондон готовы возглавить международную военную миссию для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе.

Макрон на саммите Европейского политического сообщества заявил о намерении не участвовать в операции США по выводу заблокированных судов из Ормузского пролива.

Французская авианосная ударная группа во главе с авианосцем Charles de Gaulle направилась через Суэцкий канал в южную часть Красного моря на фоне планирования международной миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива.

