В Бахрейне массовые аресты лиц, связанных с КСИР

Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило, что в королевстве недавно было арестовано неустановленное число лиц, имеющих «тесные связи» с Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР), причем некоторые из них проходят в качестве подозреваемых по уголовным делам, связанным со шпионажем.

Министерство не предоставило подробностей о количестве арестов или конкретных обвинениях, но это заявление знаменует собой очередную эскалацию напряженности между Бахрейном и Ираном после нескольких недель регионального конфликта и проблем с безопасностью.

Это заявление прозвучало после того, как в конце апреля Бахрейн сообщил о лишении гражданства 69 человек за предполагаемую поддержку иранских атак на страну.