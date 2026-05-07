Вучич предлагает «переформатировать» правительство

Президент Сербии Александар Вучич предложил в предстоящий период провести решительные реформы, включая значительное сокращение числа членов правительства и других сотрудников государственных ведомств. Об этом он написал в авторском материале для издания Kurir.

«Считаю необходимым, чтобы в предстоящий период мы приняли смелые и важные решения», - отметил Вучич. Среди первоочередных мер сербский лидер назвал «резкое сокращение числа членов правительства, государственных секретарей, помощников министров, а также их аппаратов». По его словам, действовать необходимо «более решительно и энергично, чем 12 лет назад».

Вучич также выступил за упразднение многочисленных агентств, канцелярий и управлений, которые, как он выразился, «существуют сами для себя и не имеют реальных оснований для существования».

Кроме того, президент Сербии указал на необходимость дополнительной дерегуляции. В качестве примера он привел, по его оценке, ненужную сертификацию товаров, поступающих из ЕС, из-за которой такая продукция стоит в Сербии дороже, чем в Евросоюзе.

Ранее Вучич анонсировал запуск специального портала, через который граждане смогут сообщать ему о высокомерном и неподобающем поведении чиновников, в том числе представителей его окружения. Сербский лидер отметил, что жалобы на поведение чиновников на местах поступают ему ежедневно.