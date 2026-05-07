Саркози получил УДО

Бывший президент Франции Николя Саркози получил условно-досрочное освобождение по делу «Бигмалион» о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года. Об этом сообщила радиостанция RTL со ссылкой на решение суда.

Обоснованием для такого решения стал возраст экс-президента. Саркози разрешат снять электронный браслет, с которым он должен был проходить шесть месяцев, уточнил источник радиостанции в суде.

Кассационный суд Франции в ноябре 2025 года подтвердил приговор по делу «Бигмалион», предусматривающий шесть месяцев условного срока, еще шесть месяцев под электронным контролем, а также штраф в размере 3 750 евро. В том же году он уже провел с устройством более трех месяцев, однако тогда его также сняли досрочно. В марте суд отклонил новое ходатайство политика, после чего он отказался от обжалования и подал запрос на условно-досрочное освобождение, который в итоге был удовлетворен.

Дело «Бигмалион» (название агентства, осуществлявшего пиар-кампанию) рассматривается французскими судами с 2021 года. Следствие установило, что расходы на предвыборную кампанию Саркози в 2012 году составили 42,7 млн евро при установленном лимите в 22,5 млн евро. По версии обвинения, политик был осведомлен о превышении допустимых расходов, однако продолжил проведение предвыборных мероприятий.