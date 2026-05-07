«ПСЖ» вновь вышел в финал Лиги чемпионов

Сегодня в Мюнхене «Бавария» принимала «ПСЖ». Встреча завершилась со счетом 1:1. В первой игре французы победили 5:4. Общий счет - 6:5. «ПСЖ» второй год подряд в финале Лиги чемпионов.

Счет в сегодняшней игре на 3-й минуте открыл Усман Дембеле. «Бавария» смогла отыграться лишь на 4-й добавленной минуте благодаря голу Харри Кейна. На большее хозяев не хватило.

Вчера в финал вышел лондонский «Арсенал», обыгравший в ответной игре мадридский «Атлетико» - 1:0.

Финал состоится 30 мая в Будапеште.