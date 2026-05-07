Сотрудница банка не поверила Папе Римскому

Сотрудница техподдержки одного из американских банков повесила трубку в разговоре с Папой Римским Львом XIV, когда он заявил ей, что он — Папа Римский. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на священника из Иллинойса Тома Маккарти, который много лет близко общается с понтификом.

Разговор, как рассказал Маккарти, произошел примерно через два месяца после интронизации Льва XIV. Папа позвонил в американский банк, чтобы уведомить его об изменении номера телефона и адреса. Он назвался своим именем — Роберт Прево.

Понтифик правильно ответил на контрольные вопросы, но сотрудница банка сказала ему, что этого недостаточно — и он должен лично прийти в отделение банка в США. «Я не могу этого сделать. Я же ответил на все контрольные вопросы», — сказал он.

Папа попробовал объяснить, почему не может прийти в отделение. «Это имело бы значение, если бы я сказал, что я Папа Римский?» — спросил он.

Сотрудница банка повесила трубку. Чем это все закончилось — и смог ли Папа удаленно поменять контактные данные — неясно.

Лев XIV был избран Папой Римским в мае 2025 года, вскоре после смерти предыдущего понтифика Франциска. Он стал первым в истории Папой из Соединенных Штатов.