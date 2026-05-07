Россия снова атакует Сумскую область: есть погибший

Российские войска в течение дня 6 мая атаковали Сумскую область Украины, погиб мужчина, еще один получил ранения, сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.
«В Новослободской общине в результате удара российского дрона по жилому дому погиб 53-летний мужчина.
На дороге в Березовской общине еще один российский беспилотник попал в гражданский автомобиль. Ранение получил 76-летний мужчина. Медики оказывают помощь.
В Хутор-Михайловской общине попадание в частный дом. В результате попадания жилье загорелось. Люди не пострадали», - сообщил Григоров.