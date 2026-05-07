Иран объявил о «новых правилах» в Ормузе

Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил, что прохождение судов через стратегический пролив будет обеспечено по «новым процедурам» после остановки краткосрочной американской военной операции, которая должна была помогать судам проходить водный путь. Об этом сообщает CNN.

Как отмечает издание, это, вероятно, является первой реакцией Тегерана на решение Вашингтона приостановить Project Freedom («Проект Свобода») — операцию по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив, который во время войны находился под блокадой.

США запустили миссию в воскресенье, но уже во вторник приостановили ее, объяснив это прогрессом в мирных переговорах.

В заявлении иранской стороны не уточняется, что именно предусматривают «новые процедуры», однако там поблагодарили капитанов и судовладельцев в Персидском заливе и Аравийском море за сотрудничество при прохождении пролива «в соответствии с иранскими правилами».

Иран ранее заявлял о намерении устанавливать контроль за прохождением судов через пролив и взимать плату за безопасный проход, что вызвало критику со стороны международного сообщества.