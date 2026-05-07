Зеленский позвонил Алиеву
Шесть красных линий Вашингтона

08:37

Соединенные Штаты требуют от Ирана официально отказаться от стремления обладать ядерным оружием, демонтировать ядерные объекты в стране, соблюдать мораторий на обогащение урана, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Издание выделило шесть красных линий Вашингтона, которые также являются условиями, исполнение которых станет основой «хорошей сделки»:

демонтаж инфраструктуры — ликвидация Ираном объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане, а также уничтожение всех подземных ядерных объектов, включая производственные мощности по обогащению урана и плутония. Запрет на изготовление и импорт технологий для обработки ядерных ресурсов;

передача урана — газета отмечает, что опасность представляет не только уран, обогащенный до 60%, но и материал с уровнем обогащения 20% и ниже, поскольку он может использоваться для быстрого восстановления программы;

инспекции — расширение полномочий инспекторов МАГАТЭ, включая доступ к любым объектам, которые могут быть связаны с ядерной деятельностью. В качестве оптимального варианта рассматривается создание постоянной инспекционной миссии в Иране;

полная прозрачность — Тегеран должен раскрыть информацию о прошлой ядерной деятельности, чтобы МАГАТЭ смогло восстановить непрерывность контроля. Освобождение Ирана от такого требования, как утверждается, облегчит сокрытие нарушений;

Ормузский пролив — запрет на любые пошлины, минирование и принудительные маршруты, полное восстановление свободы судоходства;

Санкции — санкционные послабления должны зависеть от поведения Тегерана, а не только от подписания соглашения.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты провели «очень хорошие» переговоры с Ираном. По его словам, стороны, «вполне возможно», смогут вскоре заключить сделку и завершить конфликт.

«Сейчас у нас все идет хорошо, и мы должны получить то, что должны получить. Если мы этого не сделаем, нам придется сделать большой шаг дальше. Но при этом они хотят заключить сделку», - сообщил Трамп. По его словам, Тегеран согласился с главным требованием Вашингтона - отказаться от разработки ядерного оружия.

При этом власти Ирана пока никак не комментировали заявление президента США.

Ранее издание Axios со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что Иран и США близки к подписанию «одностраничного меморандума о взаимопонимании», который станет мирным соглашением между сторонами и создаст основу для дальнейших переговоров. В частности, документ предусматривает 30-дневные переговоры, на которых стороны должны заключить дополнительные соглашения об Ормузском проливе, ядерной программе Ирана и о санкциях США. Белый дом ожидает, что Иран подпишет меморандум до конца текущей недели, пишет Axios.

