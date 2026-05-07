Саудиты отказали Америке

Саудовская Аравия отказала Соединенным Штатам в поддержке операции Project Freedom по организации транзита судов через Ормузский пролив, так как Вашингтон не уведомил заранее королевство о своей инициативе. Об этом передает телеканал NBC News со ссылкой на двух неназванных представителей американской администрации.

По его сведениям, объявление о начале операции, которое президент США Дональд Трамп сделал в социальной сети Truth Social, застало страны Персидского залива врасплох и «разозлило руководство Саудовской Аравии». Ответной мерой Эр-Рияда стало то, что Вашингтон предупредили о том, что королевство не позволит американским военным взлетать с авиабазы принца Султана и запретит использовать свое воздушное пространство.

Последовавший за этим телефонный разговор Трампа с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, отмечает NBC News, не смог выправить ситуацию. После глава Белого дома был вынужден поставить операцию на паузу.

5 мая Трамп сообщил, что США приняли решение приостановить операцию по организации транзита судов через Ормузский пролив до получения информации о том, что переговоры насчет сделки с Ираном могут успешно завершиться, а соглашение будет заключено.