Зеленский позвонил Алиеву
В Латвии разбились беспилотники: один упал у нефтехранилища

208

В ночь на четверг несколько беспилотников вошли в воздушное пространство Латвии со стороны России, два из них упали, сообщают Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии. Принадлежность дронов не указывается.

По сообщению LSM, рано утром в четверг в районах Балви, Людза и Резекне было объявлено об угрозе в воздушном пространстве. По состоянию на 07:00 (08:00 по Баку) предупреждение об угрозе остается в силе.

По данным полиции, один из дронов упал на улице, где расположено нефтехранилище в городе Резекне, что в 40 км от российской границы.

По данным Государственной службы пожарной охраны и спасательных работ (VUGD), при осмотре нефтяных резервуаров с помощью тепловизора повышенной температуры обнаружено не было. На месте происшествия работают службы экстренной помощи. VUGD проводит тушение, а Государственная полиция оцепила пораженную территорию.

Место падения другого беспилотника пока не установлено.

Министр обороны Андрис Спрудс сообщил, что направляется в Резекненский регион. По его словам, ситуация там сложная, и угроза сохраняется. «В настоящее время Национальные вооруженные силы вместе с союзниками по НАТО осуществляют максимальный контроль над воздушным пространством; в воздухе также находятся истребители», – сказал он.

В Резекне, Резекненском и Людзенском районах сегодня отменены занятия во всех учебных заведениях.

