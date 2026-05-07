В Латвии разбились беспилотники: один упал у нефтехранилища

По сообщению LSM, рано утром в четверг в районах Балви, Людза и Резекне было объявлено об угрозе в воздушном пространстве. По состоянию на 07:00 (08:00 по Баку) предупреждение об угрозе остается в силе.

В ночь на четверг несколько беспилотников вошли в воздушное пространство Латвии со стороны России, два из них упали, сообщают Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии. Принадлежность дронов не указывается.

По данным полиции, один из дронов упал на улице, где расположено нефтехранилище в городе Резекне, что в 40 км от российской границы.

По данным Государственной службы пожарной охраны и спасательных работ (VUGD), при осмотре нефтяных резервуаров с помощью тепловизора повышенной температуры обнаружено не было. На месте происшествия работают службы экстренной помощи. VUGD проводит тушение, а Государственная полиция оцепила пораженную территорию.

Место падения другого беспилотника пока не установлено.

Министр обороны Андрис Спрудс сообщил, что направляется в Резекненский регион. По его словам, ситуация там сложная, и угроза сохраняется. «В настоящее время Национальные вооруженные силы вместе с союзниками по НАТО осуществляют максимальный контроль над воздушным пространством; в воздухе также находятся истребители», – сказал он.

В Резекне, Резекненском и Людзенском районах сегодня отменены занятия во всех учебных заведениях.