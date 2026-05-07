Украина бомбит Россию: горят заводы, есть погибшие...

Промышленный объект ‌в Пермском крае РФ подвергся атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщил ⁠в ‌четверг губернатор ‌региона Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале. «Сегодня ‌на одно из промышленных ‌предприятий Пермского края был совершен прилет вражеского ‌беспилотника», - говорится в сообщении губернатора. Жертв и пострадавших нет, уточнил Махонин. По его словам, еще ⁠несколько БПЛА были ‌сбиты, ‌на месте падения обломков работают экстренные ‌службы. О каком предприятии идет речь, он не уточнил. Российские телеграм-каналы пишут со ссылкой на очевидцев, что беспилотник попал в крышу жилого дома.

В Белгородской области, в Шебекинском округе, беспилотник попал в служебный микроавтобус, перевозивший сотрудников одного из местных предприятий, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в результате погибла 56-летняя женщина, двое мужчин были госпитализированы с открытыми травмами и осколочными ранениями. Транспортное средство сгорело. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала суток средства ПВО сбили 33 беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Данные о разрушениях на земле и пострадавших не поступали. Московские аэропорты утром приостанавливали работу из-за атаки БПЛА. Во Внуково произошли массовые задержки рейсов, перевозчики корректируют расписание полетов.

* * * 12:15 В Перми украинские беспилотники ударили по российской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Пермь». На днях украинские беспилотники уже били по данному объекту. В результате, как писали украинские СМИ, были уничтожены все резервуары объемом 50 000 м³. В каждом из них находилось по 314 тысяч баррелей нефти/нефтепродуктов. pic.twitter.com/K3DNUpg6Aw — Newsfeed (@Newsfeed883920) May 7, 2026

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, с полуночи силы российской ПВО сбили 29 беспилотников на подлете к Москве.

*** 10:26 В ночь на 7 мая украинские беспилотники атаковали российские регионы. В Брянске дроны попали по двум многоквартирным домам в Бежицком районе. Повреждения получили более 20 квартир. «К сожалению, ранены 13 человек, в том числе один ребенок», — сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, добавив, что всех пострадавших доставили в больницу. В городе Ржев Тверской области дроны повредили три пятиэтажных дома. В одном частично разрушена плита кровельного перекрытия, в двух других от ударов выбило окна. Пострадавших нет, уточнил губернатор региона Виталий Королев. По его данным, из жилых домов эвакуировали 350 жильцов, включая 60 детей.