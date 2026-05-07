Украина бомбит Россию: горят заводы, есть погибшие...

Промышленный объект в Пермском крае РФ подвергся атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщил в четверг губернатор региона Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.
«Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края был совершен прилет вражеского беспилотника», - говорится в сообщении губернатора.
Жертв и пострадавших нет, уточнил Махонин. По его словам, еще несколько БПЛА были сбиты, на месте падения обломков работают экстренные службы. О каком предприятии идет речь, он не уточнил.
Российские телеграм-каналы пишут со ссылкой на очевидцев, что беспилотник попал в крышу жилого дома.
В Белгородской области, в Шебекинском округе, беспилотник попал в служебный микроавтобус, перевозивший сотрудников одного из местных предприятий, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в результате погибла 56-летняя женщина, двое мужчин были госпитализированы с открытыми травмами и осколочными ранениями. Транспортное средство сгорело.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала суток средства ПВО сбили 33 беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Данные о разрушениях на земле и пострадавших не поступали. Московские аэропорты утром приостанавливали работу из-за атаки БПЛА. Во Внуково произошли массовые задержки рейсов, перевозчики корректируют расписание полетов.
* * * 12:15
В Перми украинские беспилотники ударили по российской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Пермь».
На днях украинские беспилотники уже били по данному объекту. В результате, как писали украинские СМИ, были уничтожены все резервуары объемом 50 000 м³. В каждом из них находилось по 314 тысяч баррелей нефти/нефтепродуктов.
May 7, 2026
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, с полуночи силы российской ПВО сбили 29 беспилотников на подлете к Москве.
*** 10:26
В ночь на 7 мая украинские беспилотники атаковали российские регионы. В Брянске дроны попали по двум многоквартирным домам в Бежицком районе. Повреждения получили более 20 квартир.
«К сожалению, ранены 13 человек, в том числе один ребенок», — сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, добавив, что всех пострадавших доставили в больницу.
В городе Ржев Тверской области дроны повредили три пятиэтажных дома. В одном частично разрушена плита кровельного перекрытия, в двух других от ударов выбило окна. Пострадавших нет, уточнил губернатор региона Виталий Королев. По его данным, из жилых домов эвакуировали 350 жильцов, включая 60 детей.
Кроме того, с трех часов ночи беспилотники сбивали над Сочи и Черным морем, пишут российские телеграм-каналы со ссылкой на местных жителей. Также взрывы прогремели в пригороде Таганрога Ростовской области и Туле. Официально о пострадавших и разрушениях власти не сообщали.
Взрывы гремели также в Московской области. Всего на подлете к российской столице сбито 11 дронов. «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр города Сергей Собянин в телеграм-канале, не приведя подробностей.
Украинские мониторинговые каналы сообщают об атаке на военно-логистический комплекс «Нара», принадлежащий Минобороны России. «Нара» - масштабный военный объект площадью более 180-200 гектаров, расположен в Наро-Фоминске на территории военного городка №3.
Кроме этого, ракетную опасность объявляли в Чебоксарах, Казани, Набережных Челнах и Самаре. Согласно сводке Минобороны РФ, всего за прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) «перехватили и уничтожили» над российскими регионами 347 украинских беспилотников. Дроны были замечены в небе над 20 регионами и аннексированным Крымом, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.
Ночью Росавиация ограничила работу московского аэропорта Внуково, а также авиагаваней в Калуге, Геленджике, Краснодаре, Ярославле, Нижнем Новгороде, Саратове, Пензе, Пскове, Иваново, Сочи, Тамбове, Ульяновске, Самаре, Бугульмы, Казани, Нижнекамске, Чебоксарах, Ижевске, Уфе и Оренбурге. Также в ряде районов Ленинградской области закрывалось воздушное пространство, что повлияло на маршруты для сообщения с Калининградом.