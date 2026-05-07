Американцы на вершине нефтерынка

Экспорт американского топлива вырос до рекордных показателей, так как страны Европы и Азии пытаются компенсировать дефицит энергоресурсов, вызванный войной в Иране, передает Financial Times.

На прошлой неделе Соединенные Штаты экспортировали более 8,2 миллиона баррелей нефтепродуктов в день, включая бензин, дизель и авиационное топливо. По данным Управления энергетической информации США (EIA), этот показатель более чем на 20% превышает объемы за аналогичный период прошлого года.

Рекордный спрос на американские нефтепродукты гарантирует энергетическим компаниям США дополнительные 60 миллиардов долларов сверхприбыли до конца года при условии сохранения высоких цен.

Огромные объемы продаж также привели к тому, что впервые со времен Второй мировой войны США стали нетто-экспортером сырой нефти. Это кардинально изменило позицию США по сравнению с ситуацией чуть более десятилетия назад, когда страна была одним из крупнейших мировых импортеров сырой нефти.

При этом, отмечает газета, «это создает политические риски для президента США Дональда Трампа из-за роста внутренних цен на топливо: средняя стоимость бензина достигла четырехлетнего максимума — 4,53 доллара за галлон. Хотя Белый дом не раз подчеркивал, что не будет запрещать экспорт топлива, который стал жизненно важным ресурсом для экономик Европы и Азии, энергетические аналитики считают, что внутреннее политическое давление может заставить власти пересмотреть эту позицию».