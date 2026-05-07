Литва и Польша заберут американцев

Польша и Литва официально подтвердила готовность разместить на своей территории дополнительные подразделения армии США, сообщает польское RMF24.

Отмечается, что Варшава готовится к возможным изменениям в военной стратегии Вашингтона и польский президент Кароль Навроцкий планирует убедить Дональда Трампа не забирать солдат с европейского континента. «Польша готова принять американских солдат, если президент США Дональд Трамп решит сократить их присутствие в Германии» - сказал Кароль Навроцкий во время визита в Литву.

Польский лидер считает присутствие США критическим для всего региона. Это касается не только Польши, но и Литвы, Латвии и Эстонии.

Президент Литвы Гитанас Науседа солидарен с польским коллегой. Вильнюс также ждет усиления от союзников. Литва активно готовится принять 5 000 немецких солдат до конца 2027 года. «Во-первых, мы хотим, чтобы американские солдаты оставались в Европе. Важно, чтобы Вашингтон и в дальнейшем уделял внимание региону, поэтому союзники по НАТО должны сделать все возможное, чтобы США не отвернулись от Европы», - сказал Науседа.

Сейчас в Литве находится более тысячи американских военных. Страна обещает выполнить все инфраструктурные обязательства для новых подразделений.