CША разрешили BP работать с россиянами и иранцами в Азербайджане

Отдел информации
11:56 1661

Соединенные Штаты продлили лицензию для BP на использование обходного пути для осуществления платежей с участием находящихся под санкциями иранских и российских партнеров в крупном газовом проекте в Азербайджане. Об этом сообщает Bloomberg News.

В консорциум по разработке газоконденсатного месторождения «Шахдениз» входят российская компания «Лукойл» и иранская NICO (Национальная иранская нефтяная компания). Оператором консорциума является BP с долей в 29,99%. По данным на середину 2025 года, «Лукойл» владела 19,99% акций консорциума, турецкая TPAO — 19%, компания «Южный газовый коридор» (акционерами являются SOCAR и Министерство экономики Азербайджана) — 16,02%, NICO — 10%, венгерская MVM — 5%.

Компания NICO с самого начала была представлена в консорциуме «Шахдениз». Участие иранской компании, находящейся под санкциями США, в крупном азербайджанском газоконденсатном месторождении в Каспийском море «было согласовано с Вашингтоном», отмечается в публикации. Соединенные Штаты разрешили BP работать с иранской компанией в этом консорциуме.

Российская «Лукойл» была подвергнута санкциям президента Дональда Трампа в прошлом году. Тогда правительство США предоставило компании время для продажи своих зарубежных активов, включая активы в Азербайджане. При этом до сих пор компания «Лукойл» не нашла покупателя для этих активов.

