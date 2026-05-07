Бывший госсекретарь США об «ужасной цене» для российской армии

12:05 1415

Бывший государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что за последние месяцы Украина добилась лучших результатов на поле боя, тогда как российские войска понесли серьезные потери и утратили часть позиций, сообщает телеканал C-Span.

«Линия разграничения на поле боя навряд ли сместится очень далеко в любом направлении. На самом деле за последние несколько месяцев украинцы действительно добились намного лучших результатов, а россияне понесли ужасные потери и фактически потеряли немного позиций», - отметил Блинкен.

По его словам, ранее российские войска продвигались «буквально на несколько сотен футов», однако такое продвижение сопровождалось большими потерями.

«Это изменило тенденцию, когда они захватывали буквально несколько сотен футов, но за ужасную цену. Таким образом, этот тупик реален. Но есть и другие места, где нет тупика», – отметил он.

Блинкен также прокомментировал объемы международной помощи Украине и участие европейских стран в ее финансировании.

«На каждый доллар, который мы вложили в Украину, европейцы и другие добавили полтора доллара. Поэтому представление о том, что они просто пользовались ситуацией вокруг Украины, просто не соответствует действительности», – заявил бывший глава Госдепартамента США.

Он также подчеркнул, что значительная часть американских расходов на поддержку Украины оставалась внутри Соединенных Штатов.

